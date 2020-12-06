Российский юморист Андрей Бочаров вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей, опубликовав на своей странице в Facebook безобидную фотографию тарелки борща с, на первый взгляд, безобидной подписью:

"После катка отлично заходит русский борщ".

Под этим постом тут же развернулся грандиозный сетевой баттл. К настоящему моменту там уже более 3,6 тысяч комментариев.

Украинские пользователи массово пришли высказаться на тему, что борщ не может быть "русским". Это украинское блюдо. Им не менее массово оппонировали россияне.

"Борщ- украинский. А ваше исконно русское блюдо - щи. Не путайте!", "Не бывает такого борща. Борщ может быть только украинским", "Русский борщ? Борщ украинский, а русские-щи", - пишут украинцы.

Россияне же считают по другому.

"Борщ как и Крым всегда был, есть и будет русским", "президент Зеленский попросил созвать экстренное совещание Совбеза ООН в связи с аннексией борща Россией", "Борщ принадлежит русским", - пишут комментаторы из России.

Сам Бочаров практически под каждым комментарием оставляет хэштег #БорщРусский.

"Скоро вместо "Чей Крым?" нужно будет спрашивать "Чей борщ", - иронизирует украинский юрист Любовь Лукашина на своей странице в ФБ.

Ранее мы писали, что Facebook удалил страницу самого популярного в соцсети политика Польши. Он называл Украину врагом.