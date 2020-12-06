В понедельник, 7 декабря, в Украине будет морозная погода, с сильным ветром. Осадки синоптики не прогнозируют.



Об этом сообщает официальный прогноз погоды.



Так, на востоке Украины ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов, днем температур воздуха будет -7...-11 градусов.



В северных областях днем прогнозируют 0...-3, ночью -8...-10 градусов. В западных регионах -5...-9 градусов ночью, днем же будет от нуля до -2 градусов мороза.



На юге Украины днем столбики термометров покажут до +2 градусов тепла, в ночное время суток от -6 до -9 градусов.



В центральной части Украины температура будет -6...-9 градусов ночью и от ноля до -2 в дневное время.



В столице Украины днем прогнозируют -2...-4 градуса, ночью -6...-8.



Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, 6 декабря, в Украине не наблюдалась облачная погода благодаря мощному антициклону. Во многих областях была ясная, солнечная погода.



Также напомним, что мы рассказывали какой будет погода в Украине в декабре. Так, синоптики прогнозируют снег и мороз на протяжении месяца, а ближе к Новому году - оттепель.