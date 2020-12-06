На Закарпатье, где водитель пытался подкупить полицию, в поселке Чинадиево Мукачевского района, водитель автомобиля Volkswagen Touran совершил наезд на 16-летнего парня. От полученных травм несовершеннолетний скончался по дороге в больницу. По факту ДТП открыто уголовное производство.



Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

"Вчера, 5 декабря, около одиннадцатого часа. в поселке Чинадиево Мукачевского района произошло дорожно-транспортное происшествие", - отмечаются в пресс-центре.

По данным правоохранителей, 52-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran совершил наезд на подростка, который, вероятно, упал с гужевой повозки, которая двигалась впереди в попутном с автомобилем направлении.

"В результате наезда 16-летний парень получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу", - добавили в материале.

Также отмечается, что водитель находился за рулем трезвым.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Транспортные средства помещены на штрафную площадку отделения полиции. В ходе следствия полицейские установят все обстоятельства и причины этого ДТП.



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Также напомним, что под Львовом пьяный подросток без прав устроил несколько аварий и попытался сбежать от полиции. Правоохранители составили на него шесть протоколов.