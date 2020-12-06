В Кировоградской области, где трактор сбил девушку на переходе, от коронавируса умерла 14-летняя девочка.



Об этом сообщили в пресс служба Кировоградской ОГА на своей странице Facebook.



Так, по состоянию на воскресенье, 6 декабря, в Кировоградской области коронавирусом заболел 183 жителя и умерла 14-летняя девочка.

"За прошедшие сутки в областном лабораторном центре провели 863 ПЦР-тестирование и 26 ПЦР-тестов в областной больнице", - добавили в пресс-центре.

Отмечается, что выздоровели от коронавируса 19 жителей областного центра и четыре человека из Новгородковского района.



Это уже третья смерть от коронавируса среди несовершеннолетних в регионе - ранее умерли 17-летняя девушка, которая болела сахарным диабетом, и 11-месячный ребенок. Младенец умер из-за осложнений менингоенцифалитом.

"С начала пандемии в регионе обнаружили 6254 случаев коронавируса, 175 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью", - отметили в соцсети.



Ранее "Страна" сообщала, что 1 декабря в Киеве зафиксировали антирекорд по новым случаям Covid-19. Так, было зарегистрировано 1799 человек.



Также напомним, что число случаев Covid-19 в мире превысило 62 миллиона. Выздоровели 39,8 миллионов пациентов, скончался 1 451 131 человек.