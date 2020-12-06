По состоянию на 20:00 воскресенья, 6 декабря, явка на повторных местных выборах в Кривом Роге составила 35,14%.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Всего во втором туре выборов городского главы Кривого Рога проголосовали 170 390.

Для сравнения, 25 октября в Кривом Роге проголосовало 36,72%. Результаты голосования ТИК должны установить до 11 декабря включительно.

В то же время, по данным Гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 20:00 явка во время повторного голосования в Кривом Роге составила 34,6% (погрешность – 1,40%).

Для сравнения, явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 23%, а 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составила 29,23%.

Напомним, явка в первом туре выборов 25 октября 2020-года оказась рекордно низкой в истории Украины. Тогда по состоянию на 20:00 явка на местных выборах составила 35,94%.

Как мы писали, сегодня в Кривом Роге Днепропетровской области, где сегодня прошел второй тур голосования на выборах мэра, все 294 участка открылись вовремя.

Также "Страна" рассказывала, что на пост мэра Кривого Рога претендуют два кандидата - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа, набравший в первом туре 25,94% голосов и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" ранее получивший поддержку 9,15% избирателей.