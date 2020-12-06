Жителей Украины массово вакцинировать от коронавирусной болезни COVID-19 начнется не раньше середины 2021 года.

Об этом сообщает во время эфира глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко, пишет "Украина 24".



Он считает, что главное -не проблема вакцины, а проблема вакцинации.

"То есть нужно подготовить всю инфраструктуру, логистику, для того, чтобы ее провести правильно", – говорит Комисаренко.



По его словам, в Украине вакцина появится в начале второго квартала следующего года: "Но массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать".



Ранее "Страна" сообщала, что вакцинация от коронавируса в США начнется на следующей неделе. Об этом Дональд Трамп заявил во время выступлениями перед своими сторонниками в штате Джорджия.



Также напомним, что в Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину против коронавируса в Украине. Так, в первую очередь будут вакцинировать также людей, которым старше 60 лет.