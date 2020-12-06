По окончательным итогам выборов в Боснии и Герцеговине, в парламент Брчко прошел кандидат от партии "Народ и справедливость" Авдуллах Ильязович, известный тем, что был осужден за торговлю наркотиками.

Об этом сообщает издание "Ruserbia".

Так, за Ильязовича проголосовали 801 избирателей, то есть он получил 31,86% голосов на своем участке и стал самым молодым депутатом в истории парламента Брчко.

Отмечается, что еще во время избирательной кампании Ильязович прославился тем, что три года назал он был осужден за наркоторговлю. Однако кандидат в депутаты не стал отрицать очевидного.

"Знаю, что я попал в ситуацию и от этого не убежать. Я верю, что смогу показать, что человек, когда вокруг него настоящие люди, сможет сделать что-то, что было немыслимо еще три года назад. Знайте только, у меня грамм всегда был граммом. Уважение превыше всего", – заявил Ильязович.

Кроме того, политик привлек внимание прессы, когда подал заявление о краже голосов, после чего Центр по журналистским расследованиям смог выявить сеть торговцев голосами в Брчко.

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