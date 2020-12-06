В воскресенье, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский отправился на передовую в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области, где встретился с военнослужащими.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, глава страны осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Также Зеленский почтил почтил павших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Он поблагодарил воинов за службу.

"Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет", – сказал президент.

Кроме того, он поблагодарил семьи военных за то, что они дарят героям уверенность и тепло.

"Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам", – отметил глава государства.

В свою очередь военные подарили президенту памятный сувенир – инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

Напомним, ранее Зеленский присвоил бригадам ВСУ имена Апостола, Сикорского и Калнышевского.

Также президент поздравил армию с Днем ВСУ.