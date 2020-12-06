Потеря обоняния при коронавирусной инфекции может оказаться не просто симптомом, а свидетельствовать о нарушении барьера, который защищает мозг человека от поражений.



Об этом сообщает известный биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.



По ее словам, недавно немецкие ученые из Университета Гумбольдта (Берлин) выяснили, что коронавирус может проникать в мозг человека через обонятельный эпителий - клетки в носовой полости.

Баранова отмечает, что обонятельный эпителий - самая передовая часть мозга. "И из-за этого обонятельный эпителий коронавирус в наш мозг может залезть. Так, у нас есть гематоэнцефалический барьер, отделяющий кровь от мозга, и он не пускает коронавирус внутрь. Но обонятельный эпителий - это слабое место", - рассказывает Баранова.



К тому же, снижение или полное отсутствие обоняния после перенесенного коронавируса может означать риск поражения мозга. Она привела в пример то, что у пациентов с болезнью Альцгеймера через год-два до снижения когнитивных функций наблюдается снижение способности распознавать запахи.

"То есть, разрушение гематоэнцефалического барьера или нарушение его функций частичное вносит свой вклад в то, что наш мозг начинает "идти вниз", - считает она.



То есть восстановление обоняния - это очень важно. "Если у вас осталась "дыра" там, между внешней средой и мозгом, и эту дыру можно продиагностировать, потому что у нас не такое хорошее чувство запахов, как раньше, или полное отсутствие запаха, то в эту дыру уже после того, как коронавирус ушел, что-то еще может залезть", - добавила Баранова.



Согласно ее предположение, восстановление обоняния - сигнал, что барьер восстановился. К тому же профессор обратила внимание, что проникновение коронавируса в мозг происходит не у всех пациентов.



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