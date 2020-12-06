Пожилая украинка в Кривом Роге, где сегодня проходит второй тур выборов мэра, попыталась проголосовать по паспорту советского образца.

Об этом вечером в воскресенье, 6 декабря, сообщила гражданская сеть "Опора" на своей странице в Facebook.

Пожилая женщина заявила, что голосовала именно по паспорту СССР и на всех предыдущих выборах. Однако в этот раз члены участковой избирательной комиссии не выдали ей бюллетень для голосования. После сотрудники полиции разъяснили ей причины отказа.

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Кривом Роге проходит второй тур голосования на выборах мэра.

"Страна" подробно писала о том, кто идет на выборы мэра Кривого Рога.

Также мы рассказывали, что члены нескольких комиссий в Кривом Роге, где сегодня проходит второй тур местных выборов, разрешили избирателям голосовать без паспортов.