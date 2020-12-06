В Ровно, где одна школьница избила другую, в Квасиловском профессиональном лицее на уроках преподаватель в присутствии других учеников открыто издевается над подростками.



Об этом сообщают родители учеников в Facebook-сообществе "Родители SOS".

Так, за опоздание в лицее дети 50 раз приседают с утяжелителем (очень тяжелым металлическим муляжом снаряда). Такими методами воспитания занимается заместитель директора лицея Нагорняк Александр Дмитриевич.

"Уважаемый директор, господин Александр Савчук - Вы же знаете, что Ваш заместитель Нагорняк Александр Дмитриевич, за опоздание на урок травит детей такими методами, как приседания с той штукой (я не знаю как она называется) 50 раз? Это урок защиты Украины или урок пыток? Скажите, Вам нужно сообщение от родителей или устроит обращение к образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что директор быстро отреагировал на скандал и применил дисциплинарные санкции к подчиненному. А 20 учеников лицея подтвердили такие "педагогические" методы.





Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове школьник устроил факир-шоу и изверг изо рта столб огня прямо во время урока. Работники ювенальной превенции вызвали в отдел ребенка и его родителей.



Также напомним, что в Питере родители забили "стрелку" в школьном чате и устроили массовую драку. Отмечается, что потасовка произошла из-за личной неприязни.