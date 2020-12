В воскресенье, 6 декабря, компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с кораблем Dragon 2, который везет груз для МКС.

Прямая трансляция запуска велась онлайн.

Ракета стартовала с комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида в 18:17 по киевскому времени.

Отметим, что это был первый полет обновленного грузового корабля Dragon 2 по коммерческой программе снабжения МКС.

На борту корабля - новая партия лабораторных крыс, клетки мозга, сердца и COVID-аппарат.

Корабль везет на орбиту принадлежности для экипажа, оборудование для станции, оборудование для выхода в открытый космос и компьютерные комплектующие.

Космонавтам также доставят узлы и запчасти для модернизированного туалета UWMS

Позже в SpaceX сообщили, что первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 уже совершила успешную посадку на морскую платформу в Атлантике.

Первая ступень, которая уже трижды использовалась для запусков, через 8 минут 38 секунд после старта совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике в 623 км от космодрома.

