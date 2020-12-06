В воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге, где произошел обвал на шахте, случилась еще одна подобная трагедия. В частном доме обвалился потолок. Под завалами оказался ребенок.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Так, сегодня в 11:53 в Службу спасения поступило сообщение, что в частном жилом доме, расположенном на улице Теплой Центрально-городского района города Кривой Рог, упал потолок и под завалами оказался ребенок.

"По прибытию на место происшествия, спасатели установили, что, вероятно из-за аварийного состояния, на кухне одноэтажного дома обвалился потолок на площади 15 кв. м", - говорится в пресс-центре.

Отмечается, что из-под завалов специалисты ГСЧС достали девочку.

"Ребенка сразу осмотрели врачи. К счастью, серьезных травм у нее не обнаружено, потому госпитализация не понадобилась", - добавили в ГСЧС.



Для оказания помощи было привлечено 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.



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Также напомним, что на Волыни рухнула стена психинтерната, где спала сотня пациентов. Так, строительный подрядчик выполнял работы по укреплению одной стены, но в итоге обвалилась другая.