Спасатели достали из-под обломков частного дома девочку. Фото: ГСЧС

В воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге, где произошел обвал на шахте, случилась еще одна подобная трагедия. В частном доме обвалился потолок. Под завалами оказался ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, сегодня в 11:53 в Службу спасения поступило сообщение, что в частном жилом доме, расположенном на улице Теплой Центрально-городского района города Кривой Рог, упал потолок и под завалами оказался ребенок.

"По прибытию на место происшествия, спасатели установили, что, вероятно из-за аварийного состояния, на кухне одноэтажного дома обвалился потолок на площади 15 кв. м", - говорится в пресс-центре.

Отмечается, что из-под завалов специалисты ГСЧС достали девочку.

"Ребенка сразу осмотрели врачи. К счастью, серьезных травм у нее не обнаружено, потому госпитализация не понадобилась", - добавили в ГСЧС.

Для оказания помощи было привлечено 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
В частном жилом доме, расположенном на улице Теплой Центрально-городского района города Кривой Рог, упал потолок
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