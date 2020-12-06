Жители Демократической Республики Конго записали поздравление для украинских военных с днем Вооруженных сил Украины.

Поздравления опубликовал в Facebook 18-й отдельный вертолетный отряд миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

Так, жители африканской страны на украинском языке поблагодарили миротворцев из Украины за службу в ДР Конго.

"Я родился в Конго. Поздравляю с днем Вооруженных сил Украины. Спасибо, что вы есть", — сказал местный житель в своем поздравлении.

"Слава Украине — Героям слава", — завершили жители Конго свое поздравление.

Как известно, 18 отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации в ДР Конго с 2012 года.

На украинских миротворцев возложены следующие задачи: транспортные перевозки, огневая поддержка наземных сил, воздушное сопровождение войск сил, демонстрация силы, разведка и наблюдение, поисково-спасательные операции.

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День ВСУ. Эта дата установлена согласно постановлению Верховной Рады № 3528-ХІІ от 19 октября 1993 года. 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы "О Вооруженных силах Украины" и "Об обороне Украины".

Как мы писали, ранее президент Владимир Зеленский также поздравил армию с Днем ВСУ.

Кроме того, в этот день глава страны Зеленский присвоил бригадам ВСУ имена Апостола, Сикорского и Калнышевского.