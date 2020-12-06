Военные Ирана пообещали, что виновные в крушении украинского Boeing под Тегераном будут наказаны до годовщины авиакатастрофы (8 января - Ред.)



Об этом сообщает телерадиокомпания IRIB.

"Даем слово, что судебный приговор для виновных в крушении украинского самолета будет вынесен до годовщины этого печального происшествия", - сказал заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции.



Напомним, что в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.



Также "Страна" сообщала, что виновникам крушения самолета МАУ под Тегераном, в котором погибли 176 человек, грозит всего три года тюрьмы. Иран расследует факт катастрофы по статье неумышленное убийство, санкция которой в местном законодательстве предусматривает максимум три года тюрьмы.