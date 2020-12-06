Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине могут ужесточить карантинные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса в январе 2021 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину "выходного дня" нам удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему… Однако, с учетом динамики заболеваемости предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. В то же время государство делает все, чтобы украинцы легче прошли зимние каникулы, ради безопасности", - написал Шмыгаль.

Как он отметил, в рамках совместной работы с местными властями над перечнем возможных ограничений мэры городов и главы обладминистраций подали собственное видение планируемых ограничений.

"Поддерживают запрет или ограничение деятельности: праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%; музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%; праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%", - рассказал премьер.

При этом, по словам Шмыгаля, мэры и главы обладминистраций выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта, предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

"Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании Правительства 9 декабря", - рассказал Шмыгаль.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, что могут закрыть в январе на локдаун.

Также сообщалось, что санврач Ляшко рассказал, что можно будет делать во время локдауна.