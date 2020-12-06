Госдепартамент США считает, что родившиеся на Южных Курилах - уроженцы Японии, а не России.

Об этом говорится в инструкции Госдепа для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Так, в инструкции указано, что люди, которые родились на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп (Южно-Курильские острова), относятся к Японии, а те, кто родился на Южном Сахалине - к России.

По данным японской газеты "Hokkaido Shimbun", требование к уроженцам южных Курил указывать Японию как страну происхождения появилось в 2018 году.

В свою очередь в России на это отреагировали призвав США "знать красные линии".

В МИД России обвинили США, что американцы якобы "ставят под сомнение итоги Второй мировой войны и поощряют реваншизм".

Как известно, территориальный пограничный спор между Японией и Россией по поводу принадлежность южный Курильский остров, в частности Итуруп, Кунашир, Шикотан и островов Хабомаи, продолжается со времен Второй мировой войны.

До оккупации острова входили в состав Япония, однако затем они стали частью СССР. Япония не признает российского суверенитета над островами и претендует на Южно-Курильские острова согласно Трактату о торговле и границах 1855 года.

Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Правительство США поддерживает Японию в этом споре и признает суверенитет Японии над Северными территориями.

Напомним, недавно новый японский премьер Ёсихидэ Суга сообщил Путину о претензии на Курильские острова.

Также мы писали, что в 2019 году прошлый премьер Японии также предложил заключить мир с Россией.