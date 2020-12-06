Данные исследования показали, что 64% опрошенных стали чувствовать себя хуже, перейдя на удаленную работу.



Об этом сообщают ученые из Калифорнийского университета в США.



Так, опрос проводил с апреля по июнь 2020 года, в нем участвовало 988 человек, которые перешли на удаленную работу.

"Более 64% опрошенных заявили, что у них появилась как минимум одна проблема со здоровьем (особенно часто отмечали боли в шее). 75% рассказали о новых психологических проблемах", - отметили ученые.



Кроме того, работа на удаленке снижала производительность и внимательность, говорится в опубликованном в журнале отчете.

"Респонденты рассказали, что во время изоляции стали есть больше вредной пищи и почти отказались от физических нагрузок - это могло повлиять на их самочувствие. Также они стали меньше общаться с коллегами", - говорится в материале.

Отмечается еще одна проблема: отсутствие правильного режима дня. Три четверти работников отметили, что стараются планировать его. Однако, согласно результатам опроса, это также приводит к плохому самочувствию. Всему виной то, что люди работают примерно на полтора часа в день больше. Хотя труд перестал удовлетворять их так же, как до изоляции.



Также у опрашиваемых появилось отсутствие личного пространства. Только у одной трети опрошенных была специальная комната для работы дома. По крайней мере 47,6 процента делили рабочее пространство с другими. Авторы предполагают, что наличие своего места в доме смягчило бы ряд негативных последствий.



"Наличие вашего домашнего рабочего пространства очень важно - оно показывает, что вы заняты, и сводит к минимуму вероятность того, что вас отвлекут и прервут", - рассказал Бурцин Бекерик-Гербер, автор исследования.

Опрос показал, что больше всего пострадали женщины и люди с детьми. Так, женщины с годовой зарплатой менее 100 тысяч долларов чаще, чем мужчины или работницы с более высоким доходом, сообщали о двух или более новых проблемах, связанных с психическим или физическим здоровьем. Кроме того, работающие женщины чаще страдали депрессией.



Ранее "Страна" сообщала, что украинцы в три раза активнее интересуются удаленкой, чем работой в офисе - исследование. Сообщается, что на одно объявление об удаленной работе откликаются в среднем 13 человек, а на "классическую" занятость менее чем 5.



Также напомним, что Google оставит большинство сотрудников на удаленной работе еще на год. Речь идет о примерно 200 тысячах сотрудников по всему миру.