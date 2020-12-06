В Николаеве в одном из скейт-парков города произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в спину 16-летнему подростку.

Видео инцидента появилось в воскресенье, 6 декабря.

Так, инцидент произошел в скейт-парке, который расположен на ул. Спортивной, где собираются подростки, катающиеся на роликовых коньках и скейтбордах.

Мужчина лет 40 пришел на площадку вместе с ребенком и сел на фанбокс, расположенный посреди рампы. После чего один из подростков попросил его перейти в другое место, так как он мешал кататься. Однако мужчина проигнорировал просьбу.

Спустя некоторое время все тот же подросток, катаясь, едва не въехал в продолжавшего сидеть на фанбоксе гражданина. В ответ тот ударил его ногой в живот. Подросток в долгу не остался и также ответил ударом ноги, после чего догнал начавшего убегать обидчика и вновь ударил его ногой. Вслед за этим мужчина подбежал к коляске, достал из сумки пистолет и погнался за убегавшим подростком, стреляя в него на ходу.

В полиции, по данным телеграм-каналов, отмечают, что мужчина стрелял из травматического оружия. Ранение не проникающее, пострадавший от претензий отказался.

Напомним, ранее отдыхая в кафе, полицейский в Днепре расстрелял из пистолета начальника охраны заведения.

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