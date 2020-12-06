Кенгуру по имени Уолли, который сбежал от хозяина. Фото: twitter.com/NT_Photo2

В городе Перу, штат Иллинойс (США), сотрудники полиции пыталась поймать валлару (вид млекопитающих из семейства кенгуру). Животное по имени Уолли сбежало от своего хозяина в округе Ла-Салль.

Об этом сообщает информационное агентство "AP".

Так, кенгуру Уолли пытались поймать на протяжении двух часов и полицейские, и просто местные жители.

"Опасаясь, что сумчатое животное может сбить автомобиль, нам пришлось перекрыть ближайшие дороги", - сообщил начальник полиции Перу Дуг Бернабеи.


В конце концов Уолли упал в реку. Поэтому пришлось обратиться к рыбакам за помощью.


Уолли достали из воды сетками и доставили на берег. Ветеринары высушили его и согрели.


Кенгуру достали из воды, ветеринары согрели его и высушили

Владелец животного Нейт Друвель уже заявил, что Уолли дома и чувствует себя хорошо. А вот правоохранители проверят, было ли у парня разрешение на содержание этого животного.

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