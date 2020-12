В городе Перу, штат Иллинойс (США), сотрудники полиции пыталась поймать валлару (вид млекопитающих из семейства кенгуру). Животное по имени Уолли сбежало от своего хозяина в округе Ла-Салль.



Об этом сообщает информационное агентство "AP".



Так, кенгуру Уолли пытались поймать на протяжении двух часов и полицейские, и просто местные жители.



"Опасаясь, что сумчатое животное может сбить автомобиль, нам пришлось перекрыть ближайшие дороги", - сообщил начальник полиции Перу Дуг Бернабеи.

ON THE GO: Wally the wallaroo led police in Illinois on a two-hour chase that ended with the marsupial being rescued from a frigid river.



Authorities say it appears Wally is lawfully owned and possessed by state permit. https://t.co/U8ofwL43Zx pic.twitter.com/pkVFepumiS