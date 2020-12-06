В городе Перу, штат Иллинойс (США), сотрудники полиции пыталась поймать валлару (вид млекопитающих из семейства кенгуру). Животное по имени Уолли сбежало от своего хозяина в округе Ла-Салль.



Об этом сообщает информационное агентство "AP".



Так, кенгуру Уолли пытались поймать на протяжении двух часов и полицейские, и просто местные жители.



"Опасаясь, что сумчатое животное может сбить автомобиль, нам пришлось перекрыть ближайшие дороги", - сообщил начальник полиции Перу Дуг Бернабеи.

ON THE GO: Wally the wallaroo led police in Illinois on a two-hour chase that ended with the marsupial being rescued from a frigid river.



Authorities say it appears Wally is lawfully owned and possessed by state permit. https://t.co/U8ofwL43Zx pic.twitter.com/pkVFepumiS — ABC News (@ABC) December 3, 2020



В конце концов Уолли упал в реку. Поэтому пришлось обратиться к рыбакам за помощью.

Kangaroo has jumped into the Illinois River behind Maze Lumber. pic.twitter.com/Wwebto08ku — Scott Anderson (@NT_Photo2) December 2, 2020



Уолли достали из воды сетками и доставили на берег. Ветеринары высушили его и согрели.





Владелец животного Нейт Друвель уже заявил, что Уолли дома и чувствует себя хорошо. А вот правоохранители проверят, было ли у парня разрешение на содержание этого животного.



Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве патрульные поймали крупного алабая, который в одиночестве бродил по Подолу. Владельца собаки разыскать стражам порядка не удалось, потому ее на ночь приютили волонтеры.



Также напомним, что появились трогательные фото, как в Австралии из огня выносили коал и отпаивали водой кенгуру.