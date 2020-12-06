В воскресенье, 6 декабря, американский вирусолог Дэна Грейсон заявила, что пациенты, которые вылечились от заражения Covid-19, могут еще долгое время лечиться от его последствий. Covid-19 может оказывать негативное влияние и на мужское здоровье.



Об этом сообщается в эфире телеканала NBC Chicago.

Так, Грейсон выразила особенное беспокойство по поводу здоровья мужчин в контексте коронавируса, поскольку одним из негативных последствий Covid-19 может быть эректильная дисфункция (дисфункция эрекции, при которой объём полового члена мужчины, его твёрдость и прямота недостаточны для совершения полового акта - Ред.).



Вирусолог считает, что пациент, даже переболев, не будет в безопасности, так как коронавирус вызывает "потенциально пожизненные осложнения".

Отмечается, что ссылки на конкретные исследования вирусолог Дэна Грейсон приводить при этом не стала.



Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ считают, что вакцинация не избавит человечество от коронавируса. Так, даже поле распространения вакцины люди должны будут какое-то время придерживаться карантинных ограничений, чтобы точно убедиться, что пандемия миновала.



Также напомним, что ученый-вирусолог назвал людей, которым бесполезно делать прививку от Сovid-19. Так, плохая выработка антител наблюдается у людей с иммунодефицитом - на них вакцина от Covid-19 действительно может не подействовать.