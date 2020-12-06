Члены нескольких комиссий в Кривом Роге, где сегодня проходит второй тур местных выборов, разрешили избирателям голосовать без паспортов.

Об этом сообщили наблюдатели Гражданской сети ОПОРА.

"На ИУ №121518 (спортивный клуб "Локомотив", холл, 1-й этаж) члены комиссии выдали бюллетень по предъявлении мобильного приложения "Дія". После замечания наблюдателя ОПОРЫ члены комиссии пообещали такого больше не делать ", - говорится в сообщении.

Так, подобные случаи были зафиксированы на ИУ №121714 (Криворожский профессиональный строительный лицей, фойе, 1-й этаж).

Помимо этого, на избирательном участке №121545 комиссия разрешила голосовать по загранпаспорту.

Комиссия голосовала за указанный вопрос и решила бюллетень такому избирателю предоставить. Такое голосование комиссии наблюдательница зафиксировала на видео.

Как известно, в соответствии с п.1 и 2 ч.1, ч. 6 ст. 8 Избирательного кодекса Украины основанием для получения избирательного бюллетеня и могут быть использованы на обычных и специальных избирательных участках во время голосования на местных выборах является 1) паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карты); 2) временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство Украины).

Также в ОПОРЕ напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины установлена ​​уголовная ответственность за предоставление или получение избирательного бюллетеня или бюллетеня для голосования на референдуме лицом, не имеющим права его предоставлять или получать, или предоставление избирателю, участнику референдума заполненного избирательного бюллетеня или бюллетеня для голосования на референдуме, или голосования избирателем, участником референдума более одного раза, незаконное опускание избирательного бюллетеня или бюллетеня для голосования на референдуме в избирательную урну.

Напомним, сегодня в Кривом Роге проходит второй тур голосования на выборах мэра.

О том, кто идет на выборы мэра Кривого Рога можно прочитать в нашем материале.