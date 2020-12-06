В Киевской области полиция расследует падение самолета. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Киевской области, где женщина прыгнула под поезд, произошло падение самолета возле села Гоголев, ранен пилот и инструктор. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Так, сегодня, 6 декабря, около 14:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о падении самолета в Броварском районе, возле села Гоголев.

"Сейчас на месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции, спасатели, медики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия два человека получили травмы - пилот и инструктор. Скорая помощь доставила их в больницу для оказания медицинской помощи.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования будут установлены обстоятельства и причины падения самолета", - добавили в полиции.
Полиция расследует причины падения самолета в Броварской районе
В полицию поступил звонок о падении самолета в Киевской области
Ранее "Страна" сообщала, что в Миннесоте самолет врезался в машину при экстренной посадке на шоссе. В данный момент точная причина происшествия не установлена официально.

Также напомним, что в Хабаровске совершил аварийную посадку военный самолет "Геркулес" С-130. Это произошло из-за проблем с шасси. По предварительным данным, никто не пострадал.

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