Сегодня в Кривом Роге прошел второй тур выборов мэра города. За первенство сражались "слуга народа" Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы" Константин Павлов.

Данные экзитполов разнятся.

По данным "Центра исследований развития территорий" во втором туре выборов мэра в Кривом Роге побеждает Константин Павлов - 58,86%.

Его конкурент, кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик получил 41,14% голосов.

По данным экзитпола по заказу фонда "Украинская политика" Дмитрий Шевчик взял 51,7%, а Константин Павлов 47,2%.

Дмитрий Шевчик - это руководитель Центрального ГОК (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову).

Константин Павлов - представитель ОПЗЖ и член команды мэра Юрия Вилкула. Вилкул победил в первом туре выборов, набрав более 46% голосов и имел почти 100%-ю гарантию победы. Но снялся с выборов, назвав причину проблемы со здоровьем.

При этом Вилкул поддержал Павлова, а их политсилы заявляют о создании большинства в городском совете.

Детальнее о двух кандидатах "Страна" рассказывала в материале Финальная битва за город президента. Кто идет на выборы мэра Кривого Рога.

Также мы рассказывали о том, как в Кривом Роге во время выборов применялась отработанная на других городах технология: привлекать на участки молодежь путем розыгрыша айфонов последней модели. Эта технология позволяет повысить явку среди электората "слуг народа" или тех фигур, которых поддерживает Банковая.