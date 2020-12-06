Пограничники на границе с Беларусью выявили в топливном баке автомобиля с российской регистрацией винтовки и револьверы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в воскресенье.

Как отмечается, вчера ночью в пункте пропуска "Сеньковка" прибыл гражданин Украины на автомобиле "Шевроле" российской регистрации. Направляясь в Беларусь, 46-летний украинец избрал полосу движения "зеленый коридор".

С учетом имеющихся рисков относительно возможного незаконного перемещения товаров и грузов, пограничники Черниговского отряда инициировали углубленный осмотр транспортного средства. Вызвало подозрение и то, что автомобиль был оснащен газобаллонным оборудованием.

Для осмотра также была привлечена служебная собака пограничников.

В результате в топливном баке авто были найдены упакованные в полиэтилен винтовки и револьверы. Однако, впоследствии пограничники установили, что обнаруженные предметы не относятся к огнестрельному оружию. Всего из топливного бака пограничники извлекли 5 пневматических винтовок, 5 револьверов под патрон Флобера и две тысячи патронов к ним.

По словам мужчины, он приобрел эти вещи в Украине и собирался перепродать их в Беларуси.

Сейчас сотрудники таможни составили протокол по ст. 483 ТКУ "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля".

Транспортное средство и обнаруженные предметы изъяты.

Напомним, ранее под Одессой задержали четверых украинцев, которые пытались сбежать от пограничников с 7,5 тыс. пачек сигарет.

Также мы писали, что иранец предложил украинскому пограничнику три тысячи долларов, чтобы попасть в Украину.