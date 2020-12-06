Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что останется на второй срок после того, как добьется пересмотра итогов выборов.

Об этом он заявил в ходе митинга в Джорджии.

"Они (сторонники демократов - Ред.) жульничали и сфальсифицировали результаты наших выборов. Однако в итоге мы все равно победим", - сказал Трамп.

По его словам, для победы на выборах потребуются "смелые люди", которые помогут команде республиканца "обратиться в Верховный суд". Сторонники Трампа, находившиеся на мероприятии, бурно отреагировали на высказывания президента.

Стоит отметить, что митинг в Джорджии стал первым большим мероприятием для Трампа с тех пор, как в США прошли выборы президента.

Напомним, ранее Трамп заявил, что если ему не удастся одержать победу на выборах, он возможно будет баллотироваться в 2024 году.

Недавно американские СМИ сообщили, что после отказа суда штата Висконсин повторно принять иск о нарушениях на выборах в пользу демократа Джо Байдена президент США Дональд Трамп попросил о поддержке губернатора Джорджии Брайана Кемпа. В ответ чиновник якобы заявил, что не имеет таких полномочий.