Трамп заявил своим сторонникам, что сумеет остаться на второй срок
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что останется на второй срок после того, как добьется пересмотра итогов выборов.
Об этом он заявил в ходе митинга в Джорджии.
"Они (сторонники демократов - Ред.) жульничали и сфальсифицировали результаты наших выборов. Однако в итоге мы все равно победим", - сказал Трамп.
По его словам, для победы на выборах потребуются "смелые люди", которые помогут команде республиканца "обратиться в Верховный суд". Сторонники Трампа, находившиеся на мероприятии, бурно отреагировали на высказывания президента.
Стоит отметить, что митинг в Джорджии стал первым большим мероприятием для Трампа с тех пор, как в США прошли выборы президента.
Напомним, ранее Трамп заявил, что если ему не удастся одержать победу на выборах, он возможно будет баллотироваться в 2024 году.
Недавно американские СМИ сообщили, что после отказа суда штата Висконсин повторно принять иск о нарушениях на выборах в пользу демократа Джо Байдена президент США Дональд Трамп попросил о поддержке губернатора Джорджии Брайана Кемпа. В ответ чиновник якобы заявил, что не имеет таких полномочий.