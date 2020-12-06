В понедельник, 7 декабря, синоптики прогнозируют в большей части Украины солнечную погоду, появлению которой способствует мощный антициклон. Но на крайнем западе и в южной части, кроме Запорожья, небо затянется облаками. Временами будет сильный ветер.



Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.



Так, согласно прогнозу, облачная погода может присутствовать в Кропивницком, а также захватить южные районы Днепропетровской области.



В Украине погода будет преимущественно солнечной и сухой. Однако в южной части Украины из-за влияния Черноморского циклона могу быть небольшие осадки.



В Украине, в ночь с воскресенья на понедельник, 6-7 декабря, ожидается -6...-12 градусов, в восточных областях до 14 градусов мороза. В южной и западной части до -6.



Днем температура воздуха будет около -4 градусов. В южной и западной части Украины температура будет около нуля, в Крыму и в Закарпатье до +7 градусов.



По прогнозам народного синоптика, в Киеве будет холодно и ветрено из-за арктической воздушной массы. Осадков не будет. Ночью температура воздуха опустится до -9...-10 градусов, днем будет -2...-4 градуса.





Ранее "Страна" сообщала, что спасатели предупредили о сильном ветре, который обрушится на Украину 7 декабря. К тому же представители ведомства добавили, что погодные условия в понедельник, 7 декабря, могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.



Также напомним, что в понедельник, 7 декабря, в Украине ожидается существенное похолодание. Но несмотря на это, погода будет солнечной.