В Уханьском институте вирусологии пришли к выводу, что летучие мыши на юге и юго-западе Китая могут быть носителями других типов коронавируса, способных передаваться человеку.

Об этом заявила специалист учреждения Ши Чжэнли, передает The Guardian.

По ее словам, эти вирусы, в том числе и родственные SARS-CoV-2 (который провоцирует заболевание Covid-19), вероятно, распространены в природе за пределами Китая, в странах Южной Азии. Вирусолог также отметила, что хотя первоначальным носителем коронавирусов были летучие мыши, SARS-CoV-2 все же передался сначала "промежуточному" животному, а потом уже достиг человека.



"Этого промежуточного носителя предстоит определить", - заявила Чжэнли.



Также на данный момент неизвестно, на протяжении какого времени вирус циркулировал среди животных или людей, пока не был обнаружен в конце прошлого года.



В свою очередь профессор Эдвард Холмс согласился с коллегой из Уханя в том, что коронавирус мог быть в промежуточном носителе в течение долгого времени. Предположительно, инфекция могла на протяжении нескольких месяцев циркулировать среди людей, прежде чем была обнаружена учеными.



Исследователь предположила, что промежуточным звеном в передаче вируса мог быть панголин, которого заразила летучая мышь. Это означает, что первоначальный источник распространения нужно искать вне Китая, поскольку панголин доставляют в страну контрабандой из других азиатских регионов, включая Индию.

В прошлом году группа ученых во главе с вирусологом Ши Чжэнли также сообщала, что в Китае есть "горячие точки", особенно на юге и юго-западе, где подобные SARS-CoV-2 коронавирусы демонстрируют высокое генетическое разнообразие и, следовательно, высокую способность к мутациям.

Исследование, опубликованное учеными в октябре, показало, что некоторые из этих коронавирусов уже способны проникать в человеческие клетки. Это открытие Чжэнли назвала неожиданным.

Напомним, что недавно коронавирус был выявлен у летучих мышей на территории России.

Ранее мы рассказывали, что следующей передачи коронавируса от летучих мышей можно ждать долго.