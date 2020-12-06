В воскресенье, 6 декабря, в Украине не наблюдалась облачная погода благодаря мощному антициклону. Во многих областях была ясная, солнечная погода.



Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети.



"Мощный антициклон, по просьбам трудящихся и даже ленивых людей, отодвинул немного дальше пасмурность и во многих областях Украины светило солнце", - рассказывает Диденко.



Так, согласно ее прогнозу, воздушная масса арктического происхождения способствует появлению морозной погоды в стране.



К тому же, синоптик сообщила, что погода на понедельник будет такой же, как и сегодня: сухой, холодной и ветренной.









Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве предупредили о грядущей непогоде. Очищать город выехала спецтехника. Так, техника "Киевавтодора" дежурит на исходных позициях, чтоб в случае снегопада сразу начать очищать дороги и улицы.



Также напомним, что мы подробно рассказали, какой будет погода в Украине в декабре. Так, синоптики прогнозируют снег и мороз на протяжении месяца, а ближе к Новому году - оттепель.