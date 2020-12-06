Организаторы конкурса обещают назвать победителя во вторник 8 декабря. Фото: Страна

В Кривом Роге Днепропетровской области, где сегодня, 6 декабря, проходит повторное голосование на выборах мэра, среди избирателей разыграют смартфон iPhone 12 и наушники AirPods Pro.

Об этом гласит информация на странице "Реальный Кривой Рог" в Instagram.

Так, подписчикам страницы предлагают прийти на выборы, проголосовать, сфотографировать бюллетень таким образом, чтоб на нем не было видно, за кого они проголосовали, и выставить фото в социальной сети с отметкой.

Трех победителей конкурса организаторы определят уже 8 декабря.

"А давай не ждать пока за тебя примут решение? Приходи на участок и делай свой выбор. А 12 айфон приятное дополнение к выполненному гражданскому долгу", - говорится в сообщении.

К слову, похожую технологию для повышения явки на выборах использовали в Славянске Донецкой области две недели назад.

 

Во время второго тура выборов мэра Кривого Рога среди избирателей разыграют последний iPhone. Скриншот

Во время второго тура выборов мэра Кривого Рога среди избирателей разыграют последний iPhone. Скриншот

Похожие инициативы были отмечены и в Николаеве и других городах.

Явка на повторном голосовании на выборах мэра Кривого Рога по состоянию на 13:00 7 декабря составила 18,4%.

"Страна" рассказывала, что на пост мэра Кривого Рога претендуют два кандидата - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться