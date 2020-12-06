В Кривом Роге Днепропетровской области, где сегодня, 6 декабря, проходит повторное голосование на выборах мэра, среди избирателей разыграют смартфон iPhone 12 и наушники AirPods Pro.

Об этом гласит информация на странице "Реальный Кривой Рог" в Instagram.

Так, подписчикам страницы предлагают прийти на выборы, проголосовать, сфотографировать бюллетень таким образом, чтоб на нем не было видно, за кого они проголосовали, и выставить фото в социальной сети с отметкой.

Трех победителей конкурса организаторы определят уже 8 декабря.

"А давай не ждать пока за тебя примут решение? Приходи на участок и делай свой выбор. А 12 айфон приятное дополнение к выполненному гражданскому долгу", - говорится в сообщении.

К слову, похожую технологию для повышения явки на выборах использовали в Славянске Донецкой области две недели назад.

Похожие инициативы были отмечены и в Николаеве и других городах.

Явка на повторном голосовании на выборах мэра Кривого Рога по состоянию на 13:00 7 декабря составила 18,4%.

"Страна" рассказывала, что на пост мэра Кривого Рога претендуют два кандидата - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".