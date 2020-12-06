Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что именно на период январского локдауна могут закрыть в Украине.

Соответствующий пост он опубликовал у себя в Facebook.

"С учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. В то же время государство делает все, чтобы украинцы легче прошли зимние каникулы ради безопасности. В пятницу Верховная Рада одобрила пакет законопроектов, разработанных правительством по инициативе президента, по поддержке людей и бизнеса в условиях усиленного карантина. Сейчас мы, совместно с местными властями, работаем над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение", - говорится в сообщении.

В частности, по словам Шмыгаля, речь идет о запрете или ограничении деятельности:

Праздничных концертов, дискотек и ночных клубов - 100%;

Музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания - 95%;

Праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%.

Помимо этого, рассказал Шмыгаль, часть мэров и руководителей ОГА выступают за ограничение работы общественного транспорта, заведений общественного питания и отелей. Более детальный список, по его словам, будет представлен на заседании Кабмина 9 декабря.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он рассказал "без лжи" о главных победах недели и коснулся самой обсуждаемой темы - введения карантина.

Как сообщала "Страна", главный санврач Ляшко заявил, что если все граждане будут носить маски, необходимость введения дополнительных жёстких ограничений может не наступить.