Основатель российской рок-группы "Звуки Му" Петр Мамонов, которому украинские пограничники запретили въезд в Украину на три года, не стал публично комментировать инцидент. Вместо этого артист написал стих.

Соответствующий пост появился в Facebook Мамонова.

"Рыжее пламя

Леса, леса, домишки, вновь леса.

И рыжая лиса

по снегу пробегая, остановилась, взглядом провожая наш поезд, синеватые вагоны,

и среди них тот один, зеленый,

в котором ехал я по прихоти случайной

и, ложечкой покручивая чайной, давил лимон в стакане.

Потом в купе улегся на диване

и долго-долго размышлял, зачем и почему

мне рыжий лисий тот огонь так дорог стал", - написал российский артист.

У Мамонова в ближайшее время запланированы несколько творческих вечеров в Москве. Ближайший состоится 19 декабря. В Украину артист не сможет попасть до 2023 года.

Напомним, въезд лидеру группы "Звуки Му" в Украину запретили на основании того, что Мамонов посещал аннексированный Россией Крым.

Ранее мы писали, что по аналогичной причине въезд в страну запретили и российскому актеру Кириллу Гребенщикову.