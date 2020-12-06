Мамонов стихами отреагировал на запрет въезжать в Украину до 2023 года
Основатель российской рок-группы "Звуки Му" Петр Мамонов, которому украинские пограничники запретили въезд в Украину на три года, не стал публично комментировать инцидент. Вместо этого артист написал стих.
Соответствующий пост появился в Facebook Мамонова.
"Рыжее пламя
Леса, леса, домишки, вновь леса.
И рыжая лиса
по снегу пробегая, остановилась, взглядом провожая наш поезд, синеватые вагоны,
и среди них тот один, зеленый,
в котором ехал я по прихоти случайной
и, ложечкой покручивая чайной, давил лимон в стакане.
Потом в купе улегся на диване
и долго-долго размышлял, зачем и почему
мне рыжий лисий тот огонь так дорог стал", - написал российский артист.
У Мамонова в ближайшее время запланированы несколько творческих вечеров в Москве. Ближайший состоится 19 декабря. В Украину артист не сможет попасть до 2023 года.
Напомним, въезд лидеру группы "Звуки Му" в Украину запретили на основании того, что Мамонов посещал аннексированный Россией Крым.
Ранее мы писали, что по аналогичной причине въезд в страну запретили и российскому актеру Кириллу Гребенщикову.