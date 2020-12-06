К 13.00 явка на выборах мэра Кривого Рога превысила 18%
В Кривом Роге Днепропетровской области явка на повторном голосовании на выборах мэра по состоянию на 13:00 7 декабря составила 18,4%.
Об этом в воскресенье, 6 декабря, информирует пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
"Явка в Кривом Роге на 13.00 18,4%", - говорится в сообщении.
В свою очередь Гражданская сеть "Опора" сообщила, что явка избирателей на 12:00 составила 14,65% (погрешность 0,82%).
Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области, где сегодня проходит второй тур голосования на выборах мэра, все 294 участка открылись вовремя.
Также "Страна" рассказывала, что на пост мэра Кривого Рога претендуют два кандидата - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа, набравший в первом туре 25,94% голосов и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" ранее получивший поддержку 9,15% избирателей.