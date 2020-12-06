Украинская певица София Ротару поехала на концерт в России, где выступила на "Песне года". Она исполнила две песни "Червона рута" и "Сердце размером с солнце".

Соответствующие кадры были опубликованы на фан-странице звезды в Instagram.

"Песня Легенда в исполнении Легенды. На года, навсегда!" – говорится в сообщении.

Как ранее заявляла сама София Ротару, она не была в РФ больше года из-за эпидемии коронавируса.

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По словам представителя звезды Сергея Лаврова, исполнять свои композиции на "Песне года" она собирается бесплатно. Отказ от гонорара обусловлен дружескими отношениями с Игорем Крутым, курирующим проект.

Напомним, в прошлом году София Ротару также выступила на "Песне года" в Москве.