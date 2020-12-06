София Ротару на "Песне года" в России спела "Червону руту". Видео
Украинская певица София Ротару поехала на концерт в России, где выступила на "Песне года". Она исполнила две песни "Червона рута" и "Сердце размером с солнце".
Соответствующие кадры были опубликованы на фан-странице звезды в Instagram.
"Песня Легенда в исполнении Легенды. На года, навсегда!" – говорится в сообщении.
Как ранее заявляла сама София Ротару, она не была в РФ больше года из-за эпидемии коронавируса.
Переглянути цей допис в Instagram
По словам представителя звезды Сергея Лаврова, исполнять свои композиции на "Песне года" она собирается бесплатно. Отказ от гонорара обусловлен дружескими отношениями с Игорем Крутым, курирующим проект.
Напомним, в прошлом году София Ротару также выступила на "Песне года" в Москве.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.