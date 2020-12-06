Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня поздравил военных с Днем ВСУ, поехал в Донецкую область с рабочим визитом.

Об этом в воскресенье, 6 декабря, информирует пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября глава государства посетил Луганскую область, после чего поехал в Донецкую.

Ранее, находясь на лечении от коронавируса в клинике "Феофания", Зеленский обратился на русском языке к жителям Донбасса. Президент рассказал о блокировании работы КПВВ на линии соприкосновения со стороны сепаратистов.