Зеленский отправился с рабочим визитом в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня поздравил военных с Днем ВСУ, поехал в Донецкую область с рабочим визитом.
Об этом в воскресенье, 6 декабря, информирует пресс-служба Офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце октября глава государства посетил Луганскую область, после чего поехал в Донецкую.
Ранее, находясь на лечении от коронавируса в клинике "Феофания", Зеленский обратился на русском языке к жителям Донбасса. Президент рассказал о блокировании работы КПВВ на линии соприкосновения со стороны сепаратистов.
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