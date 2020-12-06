В воскресенье, 6 декабря, стало известно о том, что возле села Разумковка на Днепре в Запорожской области затонула несамоходная баржа.

Об этом сообщает "Речная информационная служба" у себя на странице в Facebook.

"На 289 км реки Днепр с. Разумовка (20км от Запорожья – Ред.) на мели под правым берегом вне судового хода находится затонувшая несамоходная баржа УДП-1240, т/х MARIA-1", - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно предварительной информации, баржа перевозила щебень. Позже информацию подтвердили в ГСЧС в Запорожской области, но признались, что подразделения ведомства по данному факту не вызывались и не привлекались.

Фотографиями с места инцидента поделился местный житель Сергей Швайковский.

Напомним, у входа в Керченский пролив в Азовском море загорелся танкер "Генерал Ази Асланов", после чего из-за паров нефти произошло два взрыва и судно накренилось. Известно, что на борту было 13 человек.