Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила жителей западных областей Украины и Приазовья о сильных порывах ветра в понедельник, 7 декабря.

Соответствующее сообщение обнародовано на странице ведомства в Facebook.

"По данным Укргидрометцентра 7 декабря в западных областях и Приазовье порывы ветра 17-22 м / с (I уровень опасности, желтый)", - заявили в ГСЧС.

Также представители ведомства добавили, что погодные условия в понедельник, 7 декабря, могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, на сегодня спасатели объявили штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей.

Ранее мы писали, что в понедельник, 7 декабря, в Украине ожидается существенное похолодание. Но несмотря на это, погода будет солнечной.