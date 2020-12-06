Также спасатели рассказали, что завтра из-за погодных условий может быть нарушено движение транспорта. Фото: Flickr

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила жителей западных областей Украины и Приазовья о сильных порывах ветра в понедельник, 7 декабря.

Соответствующее сообщение обнародовано на странице ведомства в Facebook.

"По данным Укргидрометцентра 7 декабря в западных областях и Приазовье порывы ветра 17-22 м / с (I уровень опасности, желтый)", - заявили в ГСЧС.

Также представители ведомства добавили, что погодные условия в понедельник, 7 декабря, могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Спасатели предупредили украинцев о сильных порывах ветра. Скриншот: ГСЧС в Фейсбук

Напомним, на сегодня спасатели объявили штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей.

Ранее мы писали, что в понедельник, 7 декабря, в Украине ожидается существенное похолодание. Но несмотря на это, погода будет солнечной.

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