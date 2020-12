Китайский зонд пристыковался к орбитальному комплексу и передал ему собранные с поверхности Луны образцы грунта естественного спутника Земли.

Об этом информирует китайское издание People's Daily со ссылкой на данные Национального космического управления Китая (CNSA).

Сообщается, что взлетный модуль станции миссии "Чанъэ-5" почти с 2 килограммами лунного грунта успешно состыковался с орбитальным комплексом, который вращается на окололунной орбите на расстоянии 380 тысяч километров от Земли.

Именно состыковка считалась самым сложным этапом в миссии. До этого Китай осуществил несколько стыковок своих космических кораблей на околоземной орбите. На этот раз этот маневр был осуществлен на окололунной орбите.

#VIDEO: China's Chang'e-5 probe has completed historic rendezvous and docking in lunar orbit. The samples collected on the moon have been transferred from the ascender to the returner. pic.twitter.com/FfsQzUOsKd