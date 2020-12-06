Состыковка на лунной орбите была самым сложным этапом миссии. Фото Национального космического управления Китая (CNSA)

Китайский зонд пристыковался к орбитальному комплексу и передал ему собранные с поверхности Луны образцы грунта естественного спутника Земли.

Об этом информирует китайское издание People's Daily со ссылкой на данные Национального космического управления Китая (CNSA).

Сообщается, что взлетный модуль станции миссии "Чанъэ-5" почти с 2 килограммами лунного грунта успешно состыковался с орбитальным комплексом, который вращается на окололунной орбите на расстоянии 380 тысяч километров от Земли.

Именно состыковка считалась самым сложным этапом в миссии. До этого Китай осуществил несколько стыковок своих космических кораблей на околоземной орбите. На этот раз этот маневр был осуществлен на окололунной орбите.

Китайский зонд передал два килограмма лунного грунта орбитальному комплексу. Фото: Космическое управление

Напомним, миссия "Чанъэ-5" запущена 24 ноября при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан. Мягкая посадка аппарата на Луну состоялась 1 декабря. В рамках миссии модуль собрал образцы грунта и взлетел с поверхности планеты 3 января.

4 декабря стало известно, что в рамках миссии "Чанъэ-5" Китай установил национальный флаг на поверхности Луны

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