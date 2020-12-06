Аграрный бизнесмен и бывший акционер "ВиЭйБи банка" Олег Бахматюк рассказал, что системные банки можно было уберечь от уничтожения в период "банкопада" 2014-2017 годов, но этому помешала тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева.

Об этом он рассказал во время интервью телеведущему "112.Украина" Дмитрию Спиваку.

Так, рассказал Бахматюк, уничтожение банков привело к падению национальной экономики на 20%. При этом активы уничтоженных предприятий затем были проданы на аукционах Фонда гарантирования вкладов за незначительную часть от их стоимости.

"По ВиЭйБи Банку" было совещание у Порошенко. Был подписан протокол мной, министром финансов Шлапаком, премьер-министром Яценюком, первым заместителем Гонтаревой Писаруком, самой Гонтаревой. Принимал участие и тогдашний руководитель "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. Мы тогда обсуждали идею, которую, считаю, можно было воплотить как прототип действий для каждой подобной ситуации с системными банками. Как акционер я предлагал отдать весь банк "Укргазбанку", вношу 200 млн долларов - во столько тогда оценивались мои кредиты - на депозитный счет "Укргазбанка". А дальше "Укргазбанк" максимально вытягивает возможности с "ВиЭйБи Банка" под гарантии возврата средств мной, как акционером. Это цивилизованный путь отхода акционера, - рассказал бизнесмен ". - Все были "за", кроме Гонтаревой. В ответ мы получили уничтожение банка. Через 4 года Фонд гарантирования вкладов продал все активы банка за 8 млн долларов", - рассказал он.

Олег Бахматюк рассказал, как хотел спасти "ВиЭйБи банк" в период правления Гонтаревой. Видео: YouTube/112 Украина

Напомним, в Генеральной прокуратуре отказались удовлетворить запрос НАБУ об экстрадиции украинского агробизнесмена Олега Бахматюка.