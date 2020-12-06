Сегодня, 6 декабря Украина отмечает день своих Вооруженных сил (ВСУ), а накануне президент Владимир Зеленский подписал ряд указов о присвоении некоторым бригадам ВСУ почетных имен.

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что 44 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "имени гетмана Даниила Апостола". В дальнейшем ее будут называть 44 ОАБр имени гетмана Данила Апостола Сухопутных войск ВСУ.

Также 18 отдельная бригада армейской авиации получила почетное наименование "имени Игоря Сикорского", а 27 реактивная артбригада — "имени кошевого атамана Петра Калнышевского".

Кроме того, 12 отдельной бригаде армейской авиации присвоено почетное наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко", а 1 радиотехнической бригаде Воздушных сил - почетное наименование "Галицко-Волынская".

Также учебному центру №169 Сухопутных войск присвоено почетное наименование "имени князя Ярослава Мудрого".

Позже по данному факту высказался и народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Данил Апостол, чьё имя сегодня присвоено 44 артиллерийской бригаде, персонаж уникальный. Умудрившийся не только изменить Царю вместе с Мазепой, но и самому Мазепе, уехав просить от его имени прощения у Царя в обмен на обещание захватить и выдать Карла 12, и не вернувшись обратно. У Царя удалось вымолить прощение, спихнув всё на несчастного Мазепу, и Апостол таки стал Гетманом", - написал он у себя в Telegram.

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.