Украинский предприниматель Олег Бахматюк, владелец одной из крупнейших в Украине аграрных компаний "Укрлендфарминг", заявил, что НАБУ не может называть его коррупционером по делу о выводе средств из VAB банка. Бизнесмен сказал, что НАБУ имеет право расследовать коррупционные преступления только топ-чиновников. И поэтому дело, по которому он проходит, это не "дело Бахматюка", а "дело Писарука" - бывшего замглавы НБУ Александра Писарука. Однако как раз о нем НАБУ уже давно не вспоминает.

Об этом Бахматюк заявил в интервью телеведущему Дмитрию Спиваку в эфире 112 Украина.

"Для чего Сытник (глава НАБУ) и его приспешники провозглашают меня олигархом? Им надо показать работу, мол они воюют с олигархами. Ахметова они боятся, Коломойского не особо хотят трогать. И они нашли Бахматюка, который не имеет каналов, у которого нет депутатов. Нарисовали ему табличку "олигарх". И обществу "впаривают" всю эту ситуацию", - заявил Бахматюк.

Он напомнил, что НАБУ не имеет права расследовать уголовные дела в отношении бизнеса.

"НАБУ имеет право (расследовать дела - Ред.) только против чиновников категории "А". Топ-коррупционер в моем деле это Писарук Александр, (бывший) исполняющий обязанности главы НБУ. Но ни разу ни господин Сытник, ни информационные издания, не написали фамилию топ-коррупционера. Все рассказывают о "деле Бахматюка". То есть, главного коррупционера нет в процессе. Почему его нет? Потому что он был представителем МВФ в Украине 3 года. И о нем поэтому никто не вспоминает вообще", - говорит Бахматюк.

Видео: 112 Украина

Ранее "Страна" подробно разбиралась в ходе дела против Бахматюка, инициированном НАБУ.