По состоянию на полдень воскресенья, 6 декабря, на местных выборах в Кривом Роге зафиксировано 60 случаев нарушения закона.

Об этом рассказала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, как передает "Интерфакс-Украина".

"Пока что видим, что день выборов в Кривом Роге проходит довольно таки ровно, тем не менее, наши наблюдатели по состоянию на эту минуту уже зафиксировали 60 инцидентов. Как всегда, среди них наиболее распространенными являются недостаточное материально-техническое обеспечение", - сказала она.

Так, с момента проведения выборов было задокументировано три факта недопуска наблюдателей "Опора" или препятствие их работе, девять инцидентов демонстрации избирательного бюллетеня, два инцидента фотографирования бюллетеня и одна попытка препятствовать фиксации нарушения.

В то же время старший аналитик "Опоры" Александр Клюжев рассказал, что по состоянию на 08:30 утра наблюдатели "Опоры" не сообщали о неоткрытии избирательных участков, хотя часть из них запустила людей раньше положенного.

"На двух избирательных участках во время организации голосования по месту пребывания избирателей члены комиссии получили ненадлежащее количество избирательных бюллетеней, также не брошен второй контрольный лист в ящик для голосования по месту пребывания", - рассказал он.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области, где сегодня проходит второй тур голосования на выборах мэра, все 294 участка открылись вовремя.

Также "Страна" рассказывала, что на пост мэра Кривого Рога претендуют два кандидата - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа, набравший в первом туре 25,94% голосов и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов, ранее получивший поддержку 9,15% избирателей.