Сотрудники Киевской таможни, вместе с правоохранителями из Национальной полиции и СБУ предупредили попытку вывезти из Украины в Китай 285 кг необработанного янтаря.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.

Так, грузовое отправление на 13 мест отправлялось физическим лицом в Китай из аэропорта "Борисполь". В документах было указано, что таким образом отправляют личные вещи. Сейчас полиция изъяла товар и открыла уголовное дело.

Уточняется, что это едва ли не самая большая партия задержанного янтаря, который незаконно пытались вывезти из Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ сообщила о блокировке в Одессе "боевых наркотиков ИГИЛ". За изъятую партию, которая весит более 750 кг, на чёрном рынке можно выручить более 30 млн долларов.

Также напомним, что на Волыни прошел первый в Украине аукцион по продаже янтаря. Так, во время торгов продали 627 кг янтаря на общую сумму 21,6 млн грн. Всего выставили на торги 1 тонну 84 кг камня.