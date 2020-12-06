Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинские фабрики могли бы производить новогодние украшения и для украинской армии, а решать вопрос с санкционными списками должен Совет национальной безопасности и обороны.

Таким образом спикер парламента прокомментировал скандал, возникший вокруг производства елочных игрушек для российской армии на предприятии в Киевской области.

"Я уверен, что наши фабрики могли бы выпускать игрушки с логотипом украинской армии, у нас достаточно сегодня символов, которые могли бы быть на елочных украшениях. Если мы говорим о законодательных инициативах - это не совсем будет правильно, если это будет закрепляться на законодательном уровне, если говорим о санкционных позициях, вы знаете, как это происходит, есть СНБО, есть перечень организаций, персоналий, которые попадают в этот санкционный список, он утверждается затем указом президента. Почему я говорю, что это не совсем корректно закреплять на законодательном уровне, эти списки также меняются, были примеры, когда туда попадали люди по ошибке. Такие вещи следует делать на уровне СНБО", - отметил Разумков.

Видео: YouTube/ 5 канал

Напомним, недавно на фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области делали украшения для министерства обороны России с логотипом "Армия России". На производство даже приехали ветераны АТО, которые предъявили претензии директору предприятия.

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