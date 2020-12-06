Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 6 декабря, рассказал о том, что наша страна наладила прямое авиационное сообщение с Северной Македонией.

Об этом он написал у себя на странице в Twitter.

"Мы далее расширяем свободу путешествий для украинцев. Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз. А сегодня впервые в истории полетел прямой рейс Киев - Скопье. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, а и бизнес-контактов", - говорится в сообщении.

Напомним, совет министров Республики Кипр одобрил план действий по возобновлению авиасообщения с другими странами в 2021 году. Украинские путешественники смогут отдыхать на острове начиная с 1 марта.

Также "Страна" разбиралась, как пройдет в этом году туристический сезон в украинских Карпатах и будут ли закрыты на карантин подъемники.