По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, когда отмечается День Вооруженных сил Украины, количество зараженных коронавирусом бойцов в украинской армии увеличилось на 93 человека. Всего болеют 3 240 военнослужащих.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"В течение прошлых суток зарегистрировано 93 новых случая заболевания Covid-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала эпидемии Соvid-19 переболели 7 899 военных. Количество летальных исходов достигло отметки в 29 человек. На изоляции сейчас находится 473 военнослужащих.

Напомним, за последние сутки в Украине коронавирус подтвердился у 11 590 человек. Таким образом, общее число заболевших на сегодняшний день достигло отметки в 813 306.

Ранее мы писали, что только в Киев за сутки 5 декабря подтвердилось 1 518 новых случаев коронавирусной болезни.