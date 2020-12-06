Во время протестов в субботу, 5 декабря, которые прошли во Франции, силовики задержали 95 человек.

Об этом сообщает BFMTV.

Так, столкновения произошли в Париже, Лионе, Дижоне и Нанте. Люди вышли на улицы против законопроекта о "глобальной безопасности".

Затем начались столкновения с полицией, погромы и поджоги магазинов.

В результате один протестующий был тяжело ранен в руку, а другой – в лоб. В полиции утверждают, что пострадали 67 их сотрудников. Задержано 95 митингующих.

Напомним, причиной протестов во Франции стал законопроект "О глобальной безопасности", который вносит поправки в 24 статью Конституции страны. Согласно этим поправкам, тюремное заключение и штраф в размере 45 тысяч евро могут грозить за демонстрацию "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского. Причем это правило действует даже, если лицо попало в телесюжет.

Журналисты и правозащитники назвали этот закон ущемлением прав человека.

Также сообщалось, что субботние протесты в Париже переросли в уличные беспорядки.