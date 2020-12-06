В воскресенье, 6 декабря, сторонники избранного президента Молдовы Майи Санду вышли на протест против правительства в центр Кишинева. Демонстранты требуют отставки кабинета министров и проведения досрочных выборов парламента. Акции начались после решения парламента об ограничении полномочий президента.

Об этом передает РИА Новости.

Сторонники избранного главы государства начали собираться с государственными флагами перед зданием правительства в 10:00 по местному времени (совпадает с киевским). На данный момент движение в центре столицы Молдовы заблокировано. По данным издания, протестующие приехали в Кишинев со всей страны.

"Мы пришли сюда, что бы сказать, что воры должны сидеть в тюрьме, что правительство должно уйти в отставку, что мы готовы отстаивать голоса, отданные 15 ноября за президента Майю Санду", - заявили организаторы акции со сцены.

Митингующие требуют, чтобы премьер страны Ион Кику самостоятельно подал в отставку, открыв дорогу, таким образом, к проведению досрочных парламентских выборов.

Напомним, в Молдове 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Экс-премьер Санду набрала 57,75% голосов, Додона поддержали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

Однако на этой неделе парламент Молдовы принял ряд законопроектов, которые уменьшают власть президента. Что вызвало недовольство Санду, которая призвала людей выходить на акции протеста. Подробнее об этом читайте здесь.