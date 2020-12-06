В субботу 5 декабря, украинские пограничники запретили въезд в страну российскому рок-музыканту Петру Мамонову, который незаконно посещал аннексированную территорию Крыма.

Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Вчера в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий", - сказал он.

Рок-музыканту из России запретили въезд в Украину. Фото: dpsu.gov.ua

По словам самого рок-музыканта, он направлялся в Украину с частным визитом. Теперь его вернут обратно в Россию обратным авиарейсом.

Рок-музыканту из России запретили въезд в Украину. Видео: YouTube/Госпогранслужба Украины

Вчера мы писали о том, что пограничники запретили российской ведущей с телеканала "РБК" въезд на территорию Украины на три года из-за незаконной поездки в Крым в 2018 году.

Также мы писали, что российскому актеру Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину. Причиной этому стало такое же посещение Крыма.