В понедельник, 7 декабря, в Украине ожидается существенное похолодание. Но несмотря на это, погода будет солнечной.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Холоднее всего будет в восточных областях, где уже этой ночью похолодает до -10...-14. Днем на тепло рассчитывать также не стоит: столбик термометра покажет от 0 до -4.

На западе Украины будет от 0 до +9 градусов тепла. А ближе к ночи ожидается похолодание до -4...+4 по Цельсию.

На севере также будет солнечно, а столбик термометра покажет от -2 до -4. Сегодня ночью тут похолодает до -8...-10 по Цельсию.

Немного иначе ситуация будет обстоять на юге Украины, где воздух прогреется до +2 по Цельсию. А вот ночью похолодает: ожидается от -1 до -6 мороза.

В Киеве завтра днем будет ясно и до -3.

Погода в Украине на понедельник, 7 декабря. Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что декабрь будет холодным на востоке Украины, а на западе - теплее обычного.

Также мы сообщали, что ноябрь-2020 в Киеве оказался теплее климатической нормы почти на 2 градуса.